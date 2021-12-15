"Локомотив" близок к подписанию защитника "Урала"

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"Локомотив" близок к подписанию защитника "Урала"Фото: инстаграм Адамова

"Локомотив" ведет переговоры по трансферу защитника "Урала" Арсена Адамова.

Как сообщает "Чемпионат", московский клуб значительно продвинулся в переговорах и может закрыть сделку в январе. Сам футболист готов к смене клуба.

Адамов является воспитанником "Ахмата". Его трансферная стоимость оценивается в 500 тысяч евро.

В текущем сезоне РПЛ Адамов забил один гол в 17 играх.

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