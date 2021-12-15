Обамеянг может уйти в "Барселону"

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Обамеянг может уйти в "Барселону" Фото: инстаграм Обамеянга

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг может покинуть клуб из-за ухудшившихся отношений с руководством.

Напомним, что ранее игрок был лишен капитанской повязки из-за того, что опоздал с возвращением в расположение клуба после поездки во Францию.

Как сообщает Sport.es, Обамеянгом активно интересуется "Барселона".

Трансферная стоимость 32-летнего футболиста оценивается в 25 миллионов евро.

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