Фото: твиттер сборной Аргентины

Экс-игрок "Барселоны" Серхио Агуэро опубликовал прощальное письмо в связи с завершением карьеры футболиста.

"Я всегда знал, что отдам все, чтобы снова получить возможность играть. Однако после последних исследований мои врачи посоветовали мне прекратить заниматься профессиональным футболом. Их слов было достаточно, чтобы принять решение. Трудно завершать карьеру при таких обстоятельствах, однако жизнь прежде всего.

Одно из многого, чему меня научил футбол, - это то, что поражение можно превратить в победу. И сейчас это не изменится. Разумеется, это больно, однако это не трагедия. Трагедией было бы кое-что другое. Я думаю не о времени, которое я мог бы провести, играя, а о чудесных 18 годах, которые я посвятил игре.

Восхитительная карьера останется со мной, как и то, как я год за годом работал над ней со страстью и самоотверженностью. Я сохраняю привязанность и заботу, которую мне оказывали все команды, за которые я выступал, будучи еще ребенком, а позже - "Индепендьенте", "Атлетико", "Манчестер Сити", "Барселона", сборная Аргентины - дорогие мне команды.

Я признателен болельщикам, которые поддерживали меня, несмотря на все преграды. Ваша поддержка сделала меня сильнее. Я хочу поблагодарить всех тренеров, одноклубников, персонал, физиотерапевтов и менеджеров. которые позволили мне развивать карьеру в самых лучших условиях. Особенно благодарю мою семью и друзей, которые всегда были на моей стороне. А также своих агентов, с которыми я работал с 14 лет, они сопровождали меня, проявляя профессионализм и честность.

Помимо трофеев, которые я помог выиграть, что я очень ценю, самым большим моим достижением является уважение моих коллег и любовь футбольного мира. Это то, что не изменится, - я сохраню это в своем сердце и это поможет мне быть сильнее в будущем.

Жизнь продолжается, и впереди еще много всего. У меня начинается новый этап, несомненно, отличающийся от предыдущего. Однако я буду продолжать в том же духе: с позитивом, энтузиазмом и радостью", - написал Агуэро в твиттере.

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