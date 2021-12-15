"Айнтрахт" в результативном матче обыграл гладбахскую "Боруссию"

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"Айнтрахт" в результативном матче обыграл гладбахскую "Боруссию"Фото: твиттер "Айнтрахта"

В рамках 16-го тура немецкой Бундеслиги "Айнтрахт" победил менхенгладбахскую "Боруссию".

Благодаря победе "Айнтрахт" поднялся на седьмое место, "Боруссия" остается 13-й.

"Боруссия" М - "Айнтрахт" 2:3

Голы: Нойхаус, 6 - 1:0, Борре, 45 - 1:1, Линдстрем, 50 - 1:2, Бенсебайни (пен), 54 - 2:2, Камада, 55 - 2:3

"Боруссия" М: Зоммер, Скалли (Херрманн, 76), Гинтер, Бенсебайни, Закария, Нетц (Беннеттс, 89), Бенеш (Тюрам, 64), Нойхаус (Крамер, 65), Коне, Плеа, Эмболо.

"Айнтрахт": Трапп, да Кошта, Хинтереггер, Ндика, Тута, Костич, Соу (Ленц, 83), Камада, Якич (Роде, 28), Линдстрем (Баркок, 83), Борре (Хасебе, 73).

Удаление: Тута (70).

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3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
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