"Айнтрахт" в результативном матче обыграл гладбахскую "Боруссию"
Фото: твиттер "Айнтрахта"
В рамках 16-го тура немецкой Бундеслиги "Айнтрахт" победил менхенгладбахскую "Боруссию".
Благодаря победе "Айнтрахт" поднялся на седьмое место, "Боруссия" остается 13-й.
"Боруссия" М - "Айнтрахт" 2:3
Голы: Нойхаус, 6 - 1:0, Борре, 45 - 1:1, Линдстрем, 50 - 1:2, Бенсебайни (пен), 54 - 2:2, Камада, 55 - 2:3
"Боруссия" М: Зоммер, Скалли (Херрманн, 76), Гинтер, Бенсебайни, Закария, Нетц (Беннеттс, 89), Бенеш (Тюрам, 64), Нойхаус (Крамер, 65), Коне, Плеа, Эмболо.
"Айнтрахт": Трапп, да Кошта, Хинтереггер, Ндика, Тута, Костич, Соу (Ленц, 83), Камада, Якич (Роде, 28), Линдстрем (Баркок, 83), Борре (Хасебе, 73).
Удаление: Тута (70).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20