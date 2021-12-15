Сборные Италии и Аргентины проведут матч в следующем году
УЕФА и КОНМЕБОЛ подписали новый расширенный Меморандум о взаимопонимании.
Таким образом, в 2022 году в товарищеской игре сойдутся действующие победители континентальных турниров - сборные Италии и Аргентины.
Матч состоится 1 июня 2022 года в Лондоне. Кроме того, в новом году запланировано открытие совместного офиса УЕФА и КОНМЕБОЛ.
Напомним, что сборная Италии стала победителем Евро-2020, а Аргентина завоевала Кубок Америки.
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|М
|О
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|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
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|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
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|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
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|7
|2
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|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
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|0
|Группа D
|М
|О
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|3
|7
|2
|Испания
|3
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|3
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|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
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|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
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|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
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