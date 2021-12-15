Сборные Италии и Аргентины проведут матч в следующем году

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Сборные Италии и Аргентины проведут матч в следующем году

УЕФА и КОНМЕБОЛ подписали новый расширенный Меморандум о взаимопонимании.

Таким образом, в 2022 году в товарищеской игре сойдутся действующие победители континентальных турниров - сборные Италии и Аргентины.

Матч состоится 1 июня 2022 года в Лондоне. Кроме того, в новом году запланировано открытие совместного офиса УЕФА и КОНМЕБОЛ.

Напомним, что сборная Италии стала победителем Евро-2020, а Аргентина завоевала Кубок Америки.

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