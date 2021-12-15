"Спартак" отрицает критику в адрес Витории в соцсетях

Фото: инстаграм Руя Витории

"Спартак" сделал заявление касательно критики в адрес Руя Витории в телеграм-каналах.

"Появление таких сообщений в каналах, которые пишут о спорте по большим праздникам, кажется нам странной и некрасивой историей. Мы расстались с Виторией без всяких склок и взаимных претензий. Клуб благодарен тренерскому штабу португальца за исторический результат в Лиге Европы и желает ему удачи в дальнейшем.

Кому это выгодно? Точно не "Спартаку", - заявил глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.

Напомним, что новым тренером "Спартака" должен стать итальянец Паоло Ваноли.

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