"Спартак" отрицает критику в адрес Витории в соцсетях
Фото: инстаграм Руя Витории
"Спартак" сделал заявление касательно критики в адрес Руя Витории в телеграм-каналах.
"Появление таких сообщений в каналах, которые пишут о спорте по большим праздникам, кажется нам странной и некрасивой историей. Мы расстались с Виторией без всяких склок и взаимных претензий. Клуб благодарен тренерскому штабу португальца за исторический результат в Лиге Европы и желает ему удачи в дальнейшем.
Кому это выгодно? Точно не "Спартаку", - заявил глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.
Напомним, что новым тренером "Спартака" должен стать итальянец Паоло Ваноли.
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