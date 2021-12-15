Месси обратился к Агуэро

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Месси обратился к АгуэроФото: инстаграм Месси

Форвард ПСЖ Лионель Месси отреагировал на решение Серхио Агуэро завершить карьеру футболиста.

"Практически всю карьеру вместе, Кун... Вместе мы пережили и прекрасные, и не такие приятные моменты, однако они объединяли нас все сильнее и сильнее, наша дружба крепла. И мы продолжим создавать моменты за пределами поля.

Не так давно мы испытали огромную радость от победы на Кубке Америки, мы смотрели на твои достижения в Англии... И правда в том, что сейчас очень больно видеть, как тебе приходится перестать делать то, что ты любишь сильнее всего, из-за того, что с тобой произошло. Конечно, ты останешься счастливым, потому что ты - человек, распространяющий счастье. С тобой будут те, кого ты любишь.

Начинается новый этап твоей жизни, и я убежден, что ты проживешь его с улыбкой и воодушевлением, которые ты вкладываешь во все. Всего наилучшего на этом этапе!!! Я очень люблю тебя, друг. Буду скучать по совместным играм и моментам, которые мы проживали в сборной Аргентины!" - написал Месси в инстаграме.

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