Месси обратился к Агуэро
Фото: инстаграм Месси
Форвард ПСЖ Лионель Месси отреагировал на решение Серхио Агуэро завершить карьеру футболиста.
"Практически всю карьеру вместе, Кун... Вместе мы пережили и прекрасные, и не такие приятные моменты, однако они объединяли нас все сильнее и сильнее, наша дружба крепла. И мы продолжим создавать моменты за пределами поля.
Не так давно мы испытали огромную радость от победы на Кубке Америки, мы смотрели на твои достижения в Англии... И правда в том, что сейчас очень больно видеть, как тебе приходится перестать делать то, что ты любишь сильнее всего, из-за того, что с тобой произошло. Конечно, ты останешься счастливым, потому что ты - человек, распространяющий счастье. С тобой будут те, кого ты любишь.
Начинается новый этап твоей жизни, и я убежден, что ты проживешь его с улыбкой и воодушевлением, которые ты вкладываешь во все. Всего наилучшего на этом этапе!!! Я очень люблю тебя, друг. Буду скучать по совместным играм и моментам, которые мы проживали в сборной Аргентины!" - написал Месси в инстаграме.
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|Атлетик Бильбао
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|Вильярреал
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|Гранада
|19
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|27
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|Алавес
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