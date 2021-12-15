Стало известно, сколько заражений коронавирусом зафиксировано в "Манчестер Юнайтед"

Матч 18-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" - "Брайтон", вероятно, будет перенесен.

Как сообщает The Telegraph, в стане "красных дьяволов" выявлено 19 случаев заражения коронавирусом. В это число входят футболисты и персонал.

Кроме того, в "Брайтоне" также есть заболевшие. Матч запланирован на 18 декабря.

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