Холанд может перейти в "Барселону", но при одном условии

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Холанд может перейти в "Барселону", но при одном условии Фото твиттер Эрлинга Холанда

"Барселона" всерьез настроена на трансфер форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда следующим летом.

Как сообщает Diario Sport, 21-летний норвежец может согласиться на переход в "Барсу", однако только если клуб добудет путевку в Лигу Чемпионов.

Отмечается, что Холанда привлекает вариант с "Барсой" тем, что там он будет главной звездой команды. В свою очередь каталонцы считают, что летом у них хватит средств для осуществления трансфера.

В текущем сезоне на счету Холанда 17 голов и 4 ассиста в 14 играх.

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