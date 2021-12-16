Дортмундская "Боруссия" разгромила "Гройтер Фюрт", "РБ Лейпциг" упустил победу над "Аугсбургом" и другие результаты 16-го тура Бундеслиги
Фото: твиттер "Боруссии"
Представляем результаты матчей 16-го тура немецкой Бундеслиги.
"Боруссия" Д - "Гройтер" 3:0
Голы: Холанд (пен), 33 - 1:0, Холанд, 82 - 2:0, Мален, 89 - 3:0
"Боруссия" Д: Кобель, Менье, Хуммельс, Загаду, Шульц, Витцель, Азар (Мален, 75), Брандт (Рейньер, 90), Беллингем (Дауд, 46), Ройс (Джан, 75), Холанд (Тиггес, 83).
"Гройтер": Бурхерт, Майерхефер, Грисбек, Бауэр, Виллемс (Иттер, 78), Кристиансен, Зегуин, Тилльманн (Абиама, 78), Дудзяк (Грин, 64), Левелинг (Хргота, 64), Иттен (Нильсен, 46).
"Унион Берлин" - "Фрайбург" 0:0
"Унион Берлин": Люте, Триммель, Кнохе, Баумгартль, Йеккель, Гиссельманн, Харагути (Мевальд, 72), Хедира, Премель, Беккер (Фогльзаммер, 86), Авонийи (Беренс, 72).
"Фрайбург": Флеккен, Кюблер, Линхарт, Шлоттербек, Шлоттербек, Гюнтер, Хефлер, Эггештайн (Хаберер, 86), Грифо (Шаллаи, 77), Чжон Ву Ен (Шаде, 77), Хелер (Петерсен, 89).
"Аугсбург" - "РБ Лейпциг" 1:1
Голы: Андре Силва, 19 - 0:1, Калиджури (пен), 86 - 1:1
"Аугсбург": Гикевич, Фрамбергер, Оксфорд, Гумны, Яго, Йенсен (Кордова, 66), Варгас (Майер, 46), Моравек (Педерсен, 46), Дорш, Хан (Саренрен Базее, 80), Грегорич (Калиджури, 66).
"РБ Лейпциг": Гулачи, Хенрихс, Орбан, Гвардиол, Симакан (Мукиеле, 46), Анхелиньо, Кампль, Форсберг (Собослаи, 64), Лаймер (Адамс, 46), Нкунку, Андре Силва (Бробби, 86).
"Байер" - "Хоффенхайм" 2:2
Голы: Шик, 37 - 1:0, Шик, 63 - 2:0, Штиллер, 80 - 2:1, Даббур, 83 - 2:2
"Байер": Градецки, Коссуну (Рецос, 82), Та, Тапсоба, Инкапиэ, Демирбай (Арангис, 64), Паласиос, Виртц (Андрих, 82), Бельараби (Адли, 65), Шик (Аларио, 90), Диаби.
"Хоффенхайм": Бауманн, Акпогума (Кадержабек, 46), Фогт, Гриллич, Ричардс, Раум, Руди (Штиллер, 46), Самассеку (Адамян, 83), Баумгартнер (Даббур, 68), Крамарич, Бебу (Рюттер, 68).
Удаление: Диаби (90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20