Дортмундская "Боруссия" разгромила "Гройтер Фюрт", "РБ Лейпциг" упустил победу над "Аугсбургом" и другие результаты 16-го тура Бундеслиги

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Дортмундская "Боруссия" разгромила "Гройтер Фюрт", "РБ Лейпциг" упустил победу над "Аугсбургом" и другие результаты 16-го тура БундеслигиФото: твиттер "Боруссии"

Представляем результаты матчей 16-го тура немецкой Бундеслиги.

"Боруссия" Д - "Гройтер" 3:0

Голы: Холанд (пен), 33 - 1:0, Холанд, 82 - 2:0, Мален, 89 - 3:0

"Боруссия" Д: Кобель, Менье, Хуммельс, Загаду, Шульц, Витцель, Азар (Мален, 75), Брандт (Рейньер, 90), Беллингем (Дауд, 46), Ройс (Джан, 75), Холанд (Тиггес, 83).

"Гройтер": Бурхерт, Майерхефер, Грисбек, Бауэр, Виллемс (Иттер, 78), Кристиансен, Зегуин, Тилльманн (Абиама, 78), Дудзяк (Грин, 64), Левелинг (Хргота, 64), Иттен (Нильсен, 46).


"Унион Берлин" - "Фрайбург" 0:0

"Унион Берлин": Люте, Триммель, Кнохе, Баумгартль, Йеккель, Гиссельманн, Харагути (Мевальд, 72), Хедира, Премель, Беккер (Фогльзаммер, 86), Авонийи (Беренс, 72).

"Фрайбург": Флеккен, Кюблер, Линхарт, Шлоттербек, Шлоттербек, Гюнтер, Хефлер, Эггештайн (Хаберер, 86), Грифо (Шаллаи, 77), Чжон Ву Ен (Шаде, 77), Хелер (Петерсен, 89).


"Аугсбург" - "РБ Лейпциг" 1:1

Голы: Андре Силва, 19 - 0:1, Калиджури (пен), 86 - 1:1

"Аугсбург": Гикевич, Фрамбергер, Оксфорд, Гумны, Яго, Йенсен (Кордова, 66), Варгас (Майер, 46), Моравек (Педерсен, 46), Дорш, Хан (Саренрен Базее, 80), Грегорич (Калиджури, 66).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Хенрихс, Орбан, Гвардиол, Симакан (Мукиеле, 46), Анхелиньо, Кампль, Форсберг (Собослаи, 64), Лаймер (Адамс, 46), Нкунку, Андре Силва (Бробби, 86).


"Байер" - "Хоффенхайм" 2:2

Голы: Шик, 37 - 1:0, Шик, 63 - 2:0, Штиллер, 80 - 2:1, Даббур, 83 - 2:2

"Байер": Градецки, Коссуну (Рецос, 82), Та, Тапсоба, Инкапиэ, Демирбай (Арангис, 64), Паласиос, Виртц (Андрих, 82), Бельараби (Адли, 65), Шик (Аларио, 90), Диаби.

"Хоффенхайм": Бауманн, Акпогума (Кадержабек, 46), Фогт, Гриллич, Ричардс, Раум, Руди (Штиллер, 46), Самассеку (Адамян, 83), Баумгартнер (Даббур, 68), Крамарич, Бебу (Рюттер, 68).

Удаление: Диаби (90).

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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
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