"Фиорентина" с Кокориным обыграла "Беневенто" в Кубке Италии

Фото: твиттер "Фиорентины"

В рамках 2-го раунда Кубка Италии "Фиорентина" одержала победу над "Беневенто".

Отметим, что россиянин Александр Кокорин появился в стартовом составе и провел на поле 75 минут.

"Фиорентина" - "Беневенто" 2:1

Голы: Миленкович, 19 - 1:0, Соттиль, 47 - 2:0, Мончини, 51 - 2:1

"Фиорентина": Розати, Венути, Игор Жулио, Миленкович, Терзич, Бенасси (Данкан, 68), Амрабат (Пульгар, 76; Бьянко, 88), Мале, Кокорин (Влахович, 76), Кальехон (Гонсалес, 68), Соттиль.

"Беневенто": Манфредини, Глик, Вольякко, Машанджело, Тельо (Ионицэ, 46), Акампора (Инсинье, 79), Кало, Элиа, Сау (Ди Серио, 55), Мончини (Лападула, 71), Бриньола (Импрота, 56).



"Кальяри" - "Читтаделла" 3:1

Голы: Дейола, 16 - 1:0, Сетер, 40 - 2:0, Перейро, 64 - 3:0, Доннарумма, 85 - 3:1

"Кальяри": Радунович, Дзаппа, Альтаре, Оберт, Карбони (Касерес, 72), Ликояннис (Дезогус, 81), Дейола (Далберт, 72), Олива, Курфалидис (Грасси, 59), Перейро, Сетер (Жоао Педро, 59).

"Читтаделла": Маньеро, Кассандро, Адорни (Смайляй, 79), Фраре, Доннарумма, Д`Урсо (Бранка, 63), Маццокко, Данци, Мастрантонио (Беретта, 62), Куппоне (Вита, 76), Антонуччи (Бальдини, 46).



"Верона" - "Эмполи" 3:4

Голы: Ла Мантия, 15 - 0:1, Канчельери, 18 - 1:1, Манкузо (пен), 66 - 1:2, Манкузо, 70 - 1:3, Байрами, 74 - 1:4, Илич, 86 - 2:4, Рагуза, 88 - 3:4

"Верона": Пандур, Четин, Шутало, Коппола, Рюэгг (Терраччано, 85), Велозу (Илич, 69), Бесса (Тамез, 85), Онгла, Лазанья (Флорио, 69), Канчельери, Рагуза.

"Эмполи": Уйкани, Фьямоцци, Романьоли, Вити, Маркицца, Хаас (Штулац, 5; Риччи, 78), Бандинелли (Хендерсон, 78), Байрами (Кутроне, 87), Аслани, Ла Мантия, Манкузо.

Удаление: Ла Мантия (90).

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