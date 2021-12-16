"Севилья", "Реал Сосьедад" и "Вильярреал" прошли в следующий раунд Кубка Испании
Фото: твиттер "Вильярреала"
Представляем результаты матчей 2-го раунда Кубка Испании.
"Бергантиньос" - "Райо Вальекано" 1:3
Голы: Суарес, 37 - 0:1, Сисс, 67 - 0:2, Кано, 77 - 1:2, Морено, 90 - 1:3
"Райо Вальекано": Зидан, Эрнандес, Суарес, Мараш, Икер Ортега (Комесанья, 58), Унаи Лопес (Фран Гарсия, 58), Посо, Сисс (Морено, 89), Нтека (Гвардиола, 81), Бебе, Мартин (Оскар Валентин, 89).
"Андрач" - "Севилья" 1:1, по пенальти - 5:6
Голы: Рафа Мир, 57 - 0:1, Алемани, 65 - 1:1
"Севилья": Дмитрович, Гудель, Рекик, Аугустинссон, Ракитич (Дилэйни, 75), Оливер Торрес (Оскар Родригес, 81), Жордан (Крус, 74), Хуанлу Санчес (Монтьель, 90), Мунир (Иван Ромеро, 102), Идрисси (Гомес, 75), Рафа Мир.
"Самора" - "Реал Сосьедад" 0:3
Голы: Гуриди, 47 - 0:1, Турриентес, 70 - 0:2, Ойарсабаль, 90 - 0:3
"Реал Сосьедад": Райан, Горосабель, Ле Норман (Элустондо, 78), Пачеко, Рико, Ильярраменди (Ойарсабаль, 46), Янузай (Турриентес, 55), Гуриди, Гевара, Серлот (Порту, 83), Джуахра.
"Культураль Леонеса" - "Леганес" 2:3
Голы: Буэнакаса (пен), 37 - 1:0, Эрасо, 62 - 1:1, Баутиста, 98 - 1:2, Гастаньяга, 105 - 2:2, Баутиста, 112 - 2:3
"Кастельон" - "Картахена" 1:2
Голы: Ортуньо, 28 - 0:1, Сибилье, 48 - 1:1, Кайарга, 90 - 1:2
"Спортинг" Хихон - "Алькоркон" 2:1
Голы: Начо Мендес, 42 - 1:0, Аль-Бадади, 57 - 1:1, Джурджевич, 99 - 2:1
"Понферрадина" - "Ибица" 2:1
Голы: Охеда, 48 - 1:0, Виллар, 68 - 1:1, Ромера, 93 - 2:1
"Вальядолид" - "Лас-Пальмас" 3:1
Голы: Садику, 22 - 0:1, Ануар, 45 - 1:1, Вейсман, 63 - 2:1, Гонсалес, 68 - 3:1
"Унионистас" Саламанка - Эльче 0:1
Гол: Фернандо (аг), 90 - 0:1
"Атлетико Санлукеньо" - "Вильярреал" 1:7
Голы: Пако Алькасер, 8 - 0:1, Пако Алькасер, 13 - 0:2, Дуро (аг), 27 - 0:3, Чуквуэзе, 40 - 0:4, Мойсес Гомес, 42 - 0:5, Арменталь, 60 - 1:5, Тригерос, 67 - 1:6, Раба, 79 - 1:7
"Вильярреал": Рульи (Йоргенсен, 59), Манди, Фойт (Альбиоль, 59), Педраса, Иборра, Мойсес Гомес (Альберто Морено, 76), Тригерос, Чуквуэзе (Пино, 76), Пенья (Марио Гаспар, 76), Пако Алькасер, Раба.
"Тенерифе" - "Эйбар" 1:2
Голы: Кике Гонсалес, 12 - 0:1, Серхио Гонсалес, 74 - 1:1, Экспосито, 83 - 1:2
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14