"Севилья", "Реал Сосьедад" и "Вильярреал" прошли в следующий раунд Кубка Испании

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"Севилья", "Реал Сосьедад" и "Вильярреал" прошли в следующий раунд Кубка ИспанииФото: твиттер "Вильярреала"

Представляем результаты матчей 2-го раунда Кубка Испании.

"Бергантиньос" - "Райо Вальекано" 1:3

Голы: Суарес, 37 - 0:1, Сисс, 67 - 0:2, Кано, 77 - 1:2, Морено, 90 - 1:3
 
"Райо Вальекано": Зидан, Эрнандес, Суарес, Мараш, Икер Ортега (Комесанья, 58), Унаи Лопес (Фран Гарсия, 58), Посо, Сисс (Морено, 89), Нтека (Гвардиола, 81), Бебе, Мартин (Оскар Валентин, 89).  


"Андрач" - "Севилья" 1:1, по пенальти - 5:6

Голы: Рафа Мир, 57 - 0:1, Алемани, 65 - 1:1

"Севилья": Дмитрович, Гудель, Рекик, Аугустинссон, Ракитич (Дилэйни, 75), Оливер Торрес (Оскар Родригес, 81), Жордан (Крус, 74), Хуанлу Санчес (Монтьель, 90), Мунир (Иван Ромеро, 102), Идрисси (Гомес, 75), Рафа Мир.


"Самора" - "Реал Сосьедад" 0:3

Голы: Гуриди, 47 - 0:1, Турриентес, 70 - 0:2, Ойарсабаль, 90 - 0:3

"Реал Сосьедад": Райан, Горосабель, Ле Норман (Элустондо, 78), Пачеко, Рико, Ильярраменди (Ойарсабаль, 46), Янузай (Турриентес, 55), Гуриди, Гевара, Серлот (Порту, 83), Джуахра.


"Культураль Леонеса" - "Леганес" 2:3

Голы: Буэнакаса (пен), 37 - 1:0, Эрасо, 62 - 1:1, Баутиста, 98 - 1:2, Гастаньяга, 105 - 2:2, Баутиста, 112 - 2:3


"Кастельон" - "Картахена" 1:2

Голы: Ортуньо, 28 - 0:1, Сибилье, 48 - 1:1, Кайарга, 90 - 1:2


"Спортинг" Хихон - "Алькоркон" 2:1

Голы: Начо Мендес, 42 - 1:0, Аль-Бадади, 57 - 1:1, Джурджевич, 99 - 2:1


"Понферрадина" - "Ибица" 2:1

Голы: Охеда, 48 - 1:0, Виллар, 68 - 1:1, Ромера, 93 - 2:1


"Вальядолид" - "Лас-Пальмас" 3:1

Голы: Садику, 22 - 0:1, Ануар, 45 - 1:1, Вейсман, 63 - 2:1, Гонсалес, 68 - 3:1


"Унионистас" Саламанка - Эльче 0:1

Гол: Фернандо (аг), 90 - 0:1


"Атлетико Санлукеньо" - "Вильярреал" 1:7

Голы: Пако Алькасер, 8 - 0:1, Пако Алькасер, 13 - 0:2, Дуро (аг), 27 - 0:3, Чуквуэзе, 40 - 0:4, Мойсес Гомес, 42 - 0:5, Арменталь, 60 - 1:5, Тригерос, 67 - 1:6, Раба, 79 - 1:7

"Вильярреал": Рульи (Йоргенсен, 59), Манди, Фойт (Альбиоль, 59), Педраса, Иборра, Мойсес Гомес (Альберто Морено, 76), Тригерос, Чуквуэзе (Пино, 76), Пенья (Марио Гаспар, 76), Пако Алькасер, Раба.


"Тенерифе" - "Эйбар" 1:2

Голы: Кике Гонсалес, 12 - 0:1, Серхио Гонсалес, 74 - 1:1, Экспосито, 83 - 1:2

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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