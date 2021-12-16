"Барселона" может вернуть Алексиса Санчеса
Фото: инстаграм Алексиса Санчеса
Вингер "Интера" Алексис Санчес может вернуться в "Барселону".
Как сообщает Diario Sport, каталонцы могут в обмен отправить в "Интер" Люка де Йонга.
Отмечается, что "Севилья", которой принадлежат права на де Йонга, не будет препятствовать обмену между клубами. Однако переход Санчеса состоится только после одобрения наставника команды Хави.
Напомним, что Санчес выступал за "Барсу" с 2011 по 2014 год.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14