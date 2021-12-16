"Барселона" может вернуть Алексиса Санчеса

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"Барселона" может вернуть Алексиса Санчеса Фото: инстаграм Алексиса Санчеса

Вингер "Интера" Алексис Санчес может вернуться в "Барселону".

Как сообщает Diario Sport, каталонцы могут в обмен отправить в "Интер" Люка де Йонга.

Отмечается, что "Севилья", которой принадлежат права на де Йонга, не будет препятствовать обмену между клубами. Однако переход Санчеса состоится только после одобрения наставника команды Хави.

Напомним, что Санчес выступал за "Барсу" с 2011 по 2014 год.

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