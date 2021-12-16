Главные новости дня: 15 декабря

Фото: инстаграм Агуэро

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 15 декабря.

"Спартак" уволил Руя Виторию.

Серхио Агуэро официально объявил о завершении карьеры.

Московское "Динамо" продлило контракт с Сандро Шварцем.

"Арсенал" обыграл "Вест Хэм" и вошел в топ-4 АПЛ.

Дортмундская "Боруссия" разгромила "Гройтер Фюрт".

Кубок Африканских Наций могут отменить.

ФИФА может ввести новые правила для футбольных агентов.

Кристиан Эриксен покинет "Интер".

"Зенит" готов купить лучшего бомбардира Лиги конференций.

"Бавария" определилась с заменой для Левандовски и Комана.

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