Главные новости дня: 15 декабря

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Главные новости дня: 15 декабряФото: инстаграм Агуэро

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 15 декабря.

"Спартак" уволил Руя Виторию.

Серхио Агуэро официально объявил о завершении карьеры.

Московское "Динамо" продлило контракт с Сандро Шварцем.

"Арсенал" обыграл "Вест Хэм" и вошел в топ-4 АПЛ.

Дортмундская "Боруссия" разгромила "Гройтер Фюрт".

Кубок Африканских Наций могут отменить.

ФИФА может ввести новые правила для футбольных агентов.

Кристиан Эриксен покинет "Интер".

"Зенит" готов купить лучшего бомбардира Лиги конференций.

"Бавария" определилась с заменой для Левандовски и Комана.

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"Арсенал" обыграл "Вест Хэм" и вошел в топ-4 АПЛ

"Арсенал" обыграл "Вест Хэм" и вошел в топ-4 АПЛ

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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