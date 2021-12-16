Главные новости дня: 15 декабря
Фото: инстаграм Агуэро
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 15 декабря.
"Спартак" уволил Руя Виторию.
Серхио Агуэро официально объявил о завершении карьеры.
Московское "Динамо" продлило контракт с Сандро Шварцем.
"Арсенал" обыграл "Вест Хэм" и вошел в топ-4 АПЛ.
Дортмундская "Боруссия" разгромила "Гройтер Фюрт".
Кубок Африканских Наций могут отменить.
ФИФА может ввести новые правила для футбольных агентов.
Кристиан Эриксен покинет "Интер".
"Зенит" готов купить лучшего бомбардира Лиги конференций.
"Бавария" определилась с заменой для Левандовски и Комана.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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главное
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Дортмундская "Боруссия" разгромила "Гройтер Фюрт", "РБ Лейпциг" упустил победу над "Аугсбургом" и другие результаты 16-го тура Бундеслиги
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Холанд может перейти в "Барселону", но при одном условии
-
"Базель" назвал "Зениту" трансферную стоимость Кабрала
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Агуэро опубликовал прощальное письмо
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"Бавария" определилась с заменой для Левандовски и Комана
Лента новостей
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Главные новости дня: 15 декабря
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"Барселона" может вернуть Алексиса Санчеса
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"Севилья", "Реал Сосьедад" и "Вильярреал" прошли в следующий раунд Кубка Испании
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"Фиорентина" с Кокориным обыграла "Беневенто" в Кубке Италии
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1
"Арсенал" обыграл "Вест Хэм" и вошел в топ-4 АПЛ
-
1
"Реал" выйдет из борьбы за Холанда, если подпишет Мбаппе
-
1
Дортмундская "Боруссия" разгромила "Гройтер Фюрт", "РБ Лейпциг" упустил победу над "Аугсбургом" и другие результаты 16-го тура Бундеслиги
-
1
"Зенит" и "Интернасьонал" не могут согласовать стоимость Юри Алберто
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"Ювентус" предложил Артура трем клубам
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Холанд может перейти в "Барселону", но при одном условии
-
Стало известно, сколько заражений коронавирусом зафиксировано в "Манчестер Юнайтед"
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Месси обратился к Агуэро
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1
"Спартак" отрицает критику в адрес Витории в соцсетях
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Сборные Италии и Аргентины проведут матч в следующем году
-
"Айнтрахт" в результативном матче обыграл гладбахскую "Боруссию"
-
"Базель" назвал "Зениту" трансферную стоимость Кабрала
-
Журналист Скира рассказал, когда Каттани из ПСЖ станет спортивным директором "Спартака"
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Агуэро опубликовал прощальное письмо
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Обамеянг может уйти в "Барселону"
-
"Локомотив" близок к подписанию защитника "Урала"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18