Клубы АПЛ предлагают приостановить чемпионат

Клубы АПЛ выступают за приостановку чемпионата из-за вспышки коронавируса.

По сведениям ESPN, руководство лиги рассматривает вариант с приостановкой турнира до 8-9 января, когда должны пройти игры 3-го раунда Кубка Англии.

В таком случае чемпионат возобновится 15 января. Всего будет перенесено 4 тура.

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