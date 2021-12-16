Тебас не верит, что "Барселона" сможет подписать Холанда

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Глава Ла Лиги Хавьер Тебас оценил шансы "Барселоны" на трансфер форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

"Я не думаю, что Холанд перейдет в "Барсу" следующим летом, ведь финансовое состояние клуба известно всем. И Ла Лига проводит публичный экономический контроль. Слишком много обстоятельств должно совпасть, чтобы "Барсе" удалось заполучить Холанда.

Холанд в руках у Райолы. А Райола не продает сладости, он организует дорогие сделки. Если вы спросите меня, вижу ли я какой-то вариант для "Барсы", то я отвечу, что нет. Трансфер Холанда в "Барсу" невозможен, так как клуб не вписывается под потолок зарплат", - приводит слова Тебаса Diario Sport.

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