Тебас не верит, что "Барселона" сможет подписать Холанда
Фото: инстаграм Тебаса
Глава Ла Лиги Хавьер Тебас оценил шансы "Барселоны" на трансфер форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.
"Я не думаю, что Холанд перейдет в "Барсу" следующим летом, ведь финансовое состояние клуба известно всем. И Ла Лига проводит публичный экономический контроль. Слишком много обстоятельств должно совпасть, чтобы "Барсе" удалось заполучить Холанда.
Холанд в руках у Райолы. А Райола не продает сладости, он организует дорогие сделки. Если вы спросите меня, вижу ли я какой-то вариант для "Барсы", то я отвечу, что нет. Трансфер Холанда в "Барсу" невозможен, так как клуб не вписывается под потолок зарплат", - приводит слова Тебаса Diario Sport.
Читайте также: Холанд может перейти в "Барселону", но при одном условии. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14