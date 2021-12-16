"Зенит" готов увеличить предложение по Юри Алберто

Фото: инстаграм Юри Алберто

"Зенит" продолжает работать над трансфером форварда "Интернасьонала" Юри Алберто.

Как сообщает UOL, "Зенит" предлагает за 20-летнего бразильца 15 миллионов евро плюс 3 миллиона в виде бонусов.

На футболиста также претендует "Палмейрас", который готов предложить 10 миллионов евро и включить в сделку четырех игроков: левого защитника Виктора Луиса, защитника Бенхамина Кушчевича, опорного хавбека Матеуса Фернандеса и форварда Луиса Адриано.

Отмечается, что "Интернасьонал" не хочет отпускать Алберто, тем более прямому конкуренту. Сам футболист хочет перебраться в Европу.

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