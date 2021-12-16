"Зенит" готов увеличить предложение по Юри Алберто
Фото: инстаграм Юри Алберто
"Зенит" продолжает работать над трансфером форварда "Интернасьонала" Юри Алберто.
Как сообщает UOL, "Зенит" предлагает за 20-летнего бразильца 15 миллионов евро плюс 3 миллиона в виде бонусов.
На футболиста также претендует "Палмейрас", который готов предложить 10 миллионов евро и включить в сделку четырех игроков: левого защитника Виктора Луиса, защитника Бенхамина Кушчевича, опорного хавбека Матеуса Фернандеса и форварда Луиса Адриано.
Отмечается, что "Интернасьонал" не хочет отпускать Алберто, тем более прямому конкуренту. Сам футболист хочет перебраться в Европу.
Читайте также: Агент Клаудиньо высказался о будущем игрока в "Зените". | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Аршавин высказался об уходе Витории из "Спартака"
-
Луческу подтвердил переход защитник сборной Украины в "Эвертон"
-
1
Манолас перешел из "Наполи" в "Олимпиакос"
-
"Зенит" готов увеличить предложение по Юри Алберто
-
Карпин прокомментировал результат жеребьевки Лиги Наций
-
Три футболиста "Ливерпуля" пропустят матч с "Ньюкаслом" из-за сомнительных тестов на коронавирус
-
Тебас не верит, что "Барселона" сможет подписать Холанда
-
Смородская отреагировала на результат жеребьевки Лиги Наций
-
"Барселона" может бесплатно подписать хавбека "Ювентуса"
-
Результаты жеребьевки Лиги Наций-2022/23
-
Сборная России узнала соперников по Лиге Наций
-
Клубы АПЛ предлагают приостановить чемпионат
-
Рок-музыкант Троицкий считает, что Виторию уволили по политическим соображениям
-
"Ювентус" принял решение по будущему Мораты
-
"Челси" может подписать защитника в январе
-
"Барселона" близка к подписанию Феррана Торреса
-
"Бавария" не сможет рассчитывать на шесть основных игроков в последнем матче в году
-
Манолас вернется в Грецию
-
Агент Ваноли: "Паоло - тренер "Спартака"
-
Советник Заремы руководит трансферами в "Спартаке"