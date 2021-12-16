Манолас перешел из "Наполи" в "Олимпиакос"
Фото: твиттер "Олимпиакоса"
Защитник "Наполи" Костас Манолас перейдет в "Олимпиакос".
Как сообщает сайт "Олимпиакоса", клуб договорился о трансфере 30-летнего игрока. Футболист присоединится к новому клубу с 1 января.
Стоит отметить, что Манолас уже играл в "Олимпиакосе" с 2012 по 2014 год.
В составе "Наполи" Манолас выступал с 2019 года.
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|34
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|АЕК
|34
|62
|6
|Ираклис
|34
|62
|7
|Арис
|34
|62
|8
|Ксанти
|34
|50
|9
|ОФИ
|34
|49
|10
|Эдессаикос
|34
|42
|11
|Ларисса
|34
|40
|12
|Атинаикос
|34
|40
|13
|ПАЕ Этникос Пирей
|34
|39
|14
|Паниониос
|34
|36
|15
|ПАЕ Ионикос Никаиас
|34
|34
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|Докса Драмас
|34
|29
|17
|Левадиакос
|34
|20
|18
|Кавала
|34
|19