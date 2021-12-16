Манолас перешел из "Наполи" в "Олимпиакос"

Фото: твиттер "Олимпиакоса"

Защитник "Наполи" Костас Манолас перейдет в "Олимпиакос".

Как сообщает сайт "Олимпиакоса", клуб договорился о трансфере 30-летнего игрока. Футболист присоединится к новому клубу с 1 января.

Стоит отметить, что Манолас уже играл в "Олимпиакосе" с 2012 по 2014 год.

В составе "Наполи" Манолас выступал с 2019 года.

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