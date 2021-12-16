Луческу подтвердил переход защитник сборной Украины в "Эвертон"

Фото: инстаграм Миколенко

Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко, судя по всему, продолжит карьеру в "Эвертоне".

"Он отправился в "Эвертон". Это первый крупный трансфер "Динамо" после Ярмоленко. Это молодой футболист, он пример для других. Очень важно, помимо результатов, давать футболистам возможность иметь перспективу", - заявил тренер "Динамо" Мирча Луческу в интервью Telekom Sport.

Отметим, что в своем интервью Луческу не назвал имя футболиста. Однако ранее сообщалось об интересе "Эвертона" к Миколенко.

Стоимость сделки оценивается в 23 миллиона евро.

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