Карпин назвал цели сборной России на Лигу Наций

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Наставник сборной России Валерий Карпин назвал цели команды на Лигу Наций.

"Ситуация несколько двоякая. Да, это важный турнир, есть турнирные задачи. С другой стороны, хочется попробовать и новых футболистов, чтобы они себя почувствовали в игре сборной. Поэтому мы хотим совместить, чтобы и не страдал результат, и, в то же время, дать игровую практику игрокам, возможно не самым основным. Однако это не должно отражаться на результате.

Именно для интереса к футболу в Европе этот турнир очень позитивен. Это не только товарищеские игры, как это было раньше, и которые не вызвали такого интереса. Всe же здесь разыгрывается возможность попасть на чемпионат Европы.

С другой стороны есть и турнирное положение, которое вызывает интерес у большого количества фанатов. Поэтому я считаю, что это важно и интересно. И для игроков тоже. Единственное, как я уже сказал ранее, в таких условиях попробовать большое количество новых молодых футболистов, возможно, не получится", - приводит слова Карпина РФС.

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