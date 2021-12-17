Карпин назвал цели сборной России на Лигу Наций
Наставник сборной России Валерий Карпин назвал цели команды на Лигу Наций.
"Ситуация несколько двоякая. Да, это важный турнир, есть турнирные задачи. С другой стороны, хочется попробовать и новых футболистов, чтобы они себя почувствовали в игре сборной. Поэтому мы хотим совместить, чтобы и не страдал результат, и, в то же время, дать игровую практику игрокам, возможно не самым основным. Однако это не должно отражаться на результате.
Именно для интереса к футболу в Европе этот турнир очень позитивен. Это не только товарищеские игры, как это было раньше, и которые не вызвали такого интереса. Всe же здесь разыгрывается возможность попасть на чемпионат Европы.
С другой стороны есть и турнирное положение, которое вызывает интерес у большого количества фанатов. Поэтому я считаю, что это важно и интересно. И для игроков тоже. Единственное, как я уже сказал ранее, в таких условиях попробовать большое количество новых молодых футболистов, возможно, не получится", - приводит слова Карпина РФС.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4