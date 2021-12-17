Карпин назвал цели сборной России на Лигу Наций

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Карпин назвал цели сборной России на Лигу Наций Фото твиттер сборной России

Наставник сборной России Валерий Карпин назвал цели команды на Лигу Наций.

"Ситуация несколько двоякая. Да, это важный турнир, есть турнирные задачи. С другой стороны, хочется попробовать и новых футболистов, чтобы они себя почувствовали в игре сборной. Поэтому мы хотим совместить, чтобы и не страдал результат, и, в то же время, дать игровую практику игрокам, возможно не самым основным. Однако это не должно отражаться на результате.

Именно для интереса к футболу в Европе этот турнир очень позитивен. Это не только товарищеские игры, как это было раньше, и которые не вызвали такого интереса. Всe же здесь разыгрывается возможность попасть на чемпионат Европы.

С другой стороны есть и турнирное положение, которое вызывает интерес у большого количества фанатов. Поэтому я считаю, что это важно и интересно. И для игроков тоже. Единственное, как я уже сказал ранее, в таких условиях попробовать большое количество новых молодых футболистов, возможно, не получится", - приводит слова Карпина РФС.

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Комментарии

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