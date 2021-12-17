"Лечче" и "Сампдория" одержали победы в матчах Кубка Италии
Фото: твиттер "Лечче"
Представляем результаты матчей 2-го раунда Кубка Италии.
"Специя" - "Лечче" 0:2
Голы: Листковски, 43 - 0:1, Калабрези, 55 - 0:2
"Специя": Зут, Феррер, Эрлич (Антист, 46), Христов, Бертола, Бастони (Реца, 65), Кивер (Бурабия, 46), Агудело (Нгиамба, 65), Шер, Нзола (Колли, 70), Стрелец.
"Лечче": Блеве, Калабрези (Жандре, 85), Дермаку, Меккарьелло, Баррека (Галло, 72), Блен, Бьеркенгрен, Хельгасон (Гарджуло, 72), Листковски (Бурнете, 86), Оливьери (Феличи, 86), Дельгадо.
"Сампдория" - "Торино" 2:1
Голы: Куальярелла (пен), 16 - 1:0, Мандрагора (пен), 54 - 1:1, Верре, 60 - 2:1
"Сампдория": Фальконе, Депаоли, Дрэгушин, Феррари, Шабо (Колли, 70), Мурру, Верре (Габбьядини, 81), Торсбю (Адриен Силва, 46), Аскильдсен, Куальярелла (Капуто, 71), Чьерво (Кандрева, 70).
"Торино": Бериша, Айна (Прат, 81), Ринкон, Иццо, Буонджорно (Родригес, 70), Ансальди, Линетти (Варминг, 61), Мандрагора (Коне, 80), Базелли, Брекало (Пьяца, 70), Дзадза.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17