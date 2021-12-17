"Лечче" и "Сампдория" одержали победы в матчах Кубка Италии

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"Лечче" и "Сампдория" одержали победы в матчах Кубка ИталииФото: твиттер "Лечче"

Представляем результаты матчей 2-го раунда Кубка Италии.

"Специя" - "Лечче" 0:2

Голы: Листковски, 43 - 0:1, Калабрези, 55 - 0:2

"Специя": Зут, Феррер, Эрлич (Антист, 46), Христов, Бертола, Бастони (Реца, 65), Кивер (Бурабия, 46), Агудело (Нгиамба, 65), Шер, Нзола (Колли, 70), Стрелец.

"Лечче": Блеве, Калабрези (Жандре, 85), Дермаку, Меккарьелло, Баррека (Галло, 72), Блен, Бьеркенгрен, Хельгасон (Гарджуло, 72), Листковски (Бурнете, 86), Оливьери (Феличи, 86), Дельгадо.


"Сампдория" - "Торино" 2:1

Голы: Куальярелла (пен), 16 - 1:0, Мандрагора (пен), 54 - 1:1, Верре, 60 - 2:1

"Сампдория": Фальконе, Депаоли, Дрэгушин, Феррари, Шабо (Колли, 70), Мурру, Верре (Габбьядини, 81), Торсбю (Адриен Силва, 46), Аскильдсен, Куальярелла (Капуто, 71), Чьерво (Кандрева, 70).

"Торино": Бериша, Айна (Прат, 81), Ринкон, Иццо, Буонджорно (Родригес, 70), Ансальди, Линетти (Варминг, 61), Мандрагора (Коне, 80), Базелли, Брекало (Пьяца, 70), Дзадза.

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