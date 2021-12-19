Смолов может перебраться в МЛС
Фото твиттер "Локомотива"
Форвард "Локомотива" Федор Смолов может продолжить карьеру в МЛС.
Сообщается, что представитель футболиста подписал контракт с хоккейным агентом Дэном Мильштейном, занимающимся трансферами хоккеистов из России в НХЛ.
"Как-то я упустил, что 15 декабря номинальный агент Феди Смолова Михаил Данилюк заключил соглашение с Дэном Мильштейном о том, что до мая 2022 года Мильштейн представляет интересы компании Pro Sports Management и может от ее лица вести переговоры. С кем? Естественно, с клубами MLS, так как Дэн обычно занимается перетаскиванием российских хоккеистов в НХЛ. Здесь же нужно отправить российского футболиста в MLS.
Какие клубы? "Нэшвилл", "Орландо", "Чикаго", "Остин", "Даллас" и некоторые другие. Так что Федя Смолов реально собрался в Америку, и я думаю, что "Локомотив" не будет скучать. Ну, а болельщики - тем более", - рассказал Павел Городницкий.
Стоит отметить, что контракт Смолова с "Локомотивом" истекает ближайшим летом.
Читайте также: Смолов ярко пообщался с журналистами. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Фиорентина" добыла ничью в драматичном матче против "Сассуоло" в Серии А
-
Клопп рассказал о переговорах "Ливерпуля" с Салахом о новом контракте
-
Коке вышел на второе место в истории "Атлетико" по матчам в Ла Лиге
-
Генеральный директор "Боруссии" подтвердил интерес "Реала" к Холанду
-
"Реал" хочет продлить контракт с Винисиусом
Лента новостей
-
Черчесов сделал заявление касательно своего будущего
-
Президент "Баварии" рассказал, почему клуб не будет покупать Холанда
-
"Гранада" разгромила "Мальорку" в матче Ла Лиги
-
Тухель раскритиковал АПЛ за отказ перенести матч с "Вулверхэмптоном"
-
В "Ференцвароше" подтвердили грядущее назначение Черчесова
-
Смолов может перебраться в МЛС
-
1
Влахович повторил рекорд Роналду в Серии А
-
Альба испытывал дискомфорт в матче с "Эльче"
-
"Фиорентина" добыла ничью в драматичном матче против "Сассуоло" в Серии А
-
Суарес выругался после замены в матче с "Севильей"
-
Ракитич поделился эмоциями от победы над "Атлетико"
-
Клопп рассказал о переговорах "Ливерпуля" с Салахом о новом контракте
-
"Севилья" может подписать нападающего "Реала"
-
"Кадис" необычно поздравил Бензема с днем рождения перед матчем с "Реалом"
-
Президент "Баварии" высказался о трансферное политике клуба
-
"Интер" пока не может договориться с Перишичем о новом контракте
-
Генеральный директор "Боруссии" высказался об отрыве "Баварии" в Германии
-
Кафу считает "Милан" фаворитом Серии А
-
Источник: "Зенит" предложит Ракицкому новый контракт
-
2
Спортивный директор ПСЖ назвал Мбаппе лучшим игроком в мире