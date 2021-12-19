Смолов может перебраться в МЛС

Фото твиттер "Локомотива"

Форвард "Локомотива" Федор Смолов может продолжить карьеру в МЛС.

Сообщается, что представитель футболиста подписал контракт с хоккейным агентом Дэном Мильштейном, занимающимся трансферами хоккеистов из России в НХЛ.

"Как-то я упустил, что 15 декабря номинальный агент Феди Смолова Михаил Данилюк заключил соглашение с Дэном Мильштейном о том, что до мая 2022 года Мильштейн представляет интересы компании Pro Sports Management и может от ее лица вести переговоры. С кем? Естественно, с клубами MLS, так как Дэн обычно занимается перетаскиванием российских хоккеистов в НХЛ. Здесь же нужно отправить российского футболиста в MLS.

Какие клубы? "Нэшвилл", "Орландо", "Чикаго", "Остин", "Даллас" и некоторые другие. Так что Федя Смолов реально собрался в Америку, и я думаю, что "Локомотив" не будет скучать. Ну, а болельщики - тем более", - рассказал Павел Городницкий.

Стоит отметить, что контракт Смолова с "Локомотивом" истекает ближайшим летом.

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