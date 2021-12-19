В "Ференцвароше" подтвердили грядущее назначение Черчесова

Фото инстаграм Станислава Черчесова

И. о. тренера "Ференцвароша" Мате Чаба ответил на вопрос о следующем главном тренере команды.

"Любой, кто читает газеты, уже знает, кто это будет.

- Это Станислав Черчесов?

- Думаю, да", - заявил Чаба.

После 17 туров "Ференцварош" лидирует в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на одно очко.

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