"Гранада" разгромила "Мальорку" в матче Ла Лиги

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"Гранада" разгромила "Мальорку" в матче Ла ЛигиФото: твиттер Ла Лиги

В рамках 18-го тура испанской Ла Лиги "Гранада" уверенно разобралась с "Мальоркой".

Турнирное положение команд осталось неизменным. "Мальорка" идет на 14-м, "Гранада" - на 15-м.

"Гранада" - "Мальорка" 4:1

Голы: Молина, 20 - 1:0, Дани Родригес, 24 - 1:1, Молина, 61 - 2:1, Молина, 90 - 3:1, Пуэртас, 90 - 4:1

"Гранада": Луиш Машимиану, Кини, Херман Санчес, Торренте, Нева (Эскудеро, 68), Пуэртас, Гоналон, Милья, Молина (Буцке, 90), Суарес, Мачис (Арьяс, 80).

"Мальорка": Рейна, Маффео (Фер Ниньо, 69), Вальент, Седлар, Коста (Оливан, 80), Дани Родригес, Руис де Галаррета (Севилья, 69), Баба, Кубо, Ли Кан Ин (Санчес, 60), Анхель Родригес (Пратс, 80).

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