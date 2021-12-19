"Гранада" разгромила "Мальорку" в матче Ла Лиги
Фото: твиттер Ла Лиги
В рамках 18-го тура испанской Ла Лиги "Гранада" уверенно разобралась с "Мальоркой".
Турнирное положение команд осталось неизменным. "Мальорка" идет на 14-м, "Гранада" - на 15-м.
"Гранада" - "Мальорка" 4:1
Голы: Молина, 20 - 1:0, Дани Родригес, 24 - 1:1, Молина, 61 - 2:1, Молина, 90 - 3:1, Пуэртас, 90 - 4:1
"Гранада": Луиш Машимиану, Кини, Херман Санчес, Торренте, Нева (Эскудеро, 68), Пуэртас, Гоналон, Милья, Молина (Буцке, 90), Суарес, Мачис (Арьяс, 80).
"Мальорка": Рейна, Маффео (Фер Ниньо, 69), Вальент, Седлар, Коста (Оливан, 80), Дани Родригес, Руис де Галаррета (Севилья, 69), Баба, Кубо, Ли Кан Ин (Санчес, 60), Анхель Родригес (Пратс, 80).
Читайте также: "Барселона" с трудом победила "Эльче". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Фиорентина" добыла ничью в драматичном матче против "Сассуоло" в Серии А
-
Клопп рассказал о переговорах "Ливерпуля" с Салахом о новом контракте
-
Коке вышел на второе место в истории "Атлетико" по матчам в Ла Лиге
-
Генеральный директор "Боруссии" подтвердил интерес "Реала" к Холанду
-
"Реал" хочет продлить контракт с Винисиусом
Лента новостей
-
Черчесов сделал заявление касательно своего будущего
-
Президент "Баварии" рассказал, почему клуб не будет покупать Холанда
-
"Гранада" разгромила "Мальорку" в матче Ла Лиги
-
Тухель раскритиковал АПЛ за отказ перенести матч с "Вулверхэмптоном"
-
В "Ференцвароше" подтвердили грядущее назначение Черчесова
-
Смолов может перебраться в МЛС
-
1
Влахович повторил рекорд Роналду в Серии А
-
Альба испытывал дискомфорт в матче с "Эльче"
-
"Фиорентина" добыла ничью в драматичном матче против "Сассуоло" в Серии А
-
Суарес выругался после замены в матче с "Севильей"
-
Ракитич поделился эмоциями от победы над "Атлетико"
-
Клопп рассказал о переговорах "Ливерпуля" с Салахом о новом контракте
-
"Севилья" может подписать нападающего "Реала"
-
"Кадис" необычно поздравил Бензема с днем рождения перед матчем с "Реалом"
-
Президент "Баварии" высказался о трансферное политике клуба
-
"Интер" пока не может договориться с Перишичем о новом контракте
-
Генеральный директор "Боруссии" высказался об отрыве "Баварии" в Германии
-
Кафу считает "Милан" фаворитом Серии А
-
Источник: "Зенит" предложит Ракицкому новый контракт
-
2
Спортивный директор ПСЖ назвал Мбаппе лучшим игроком в мире
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14