Черчесов сделал заявление касательно своего будущего
Фото инстаграм Станислава Черчесова
Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал свое будущее.
"Веду переговоры с несколькими клубами, включая венгерские, турецкие и из других стран. Размышляю, что делать дальше. Приму решение на следующей неделе", - приводит слова Черчесова Interia.
Ранее сообщалось, что Черчесов близок к назначению в венгерский "Ференцварош".
Черчесов покинул пост тренера сборной России в июле 2021 года. При нем сборная дошла до четвертьфинала ЧМ-2018.
Читайте также: В "Ференцвароше" подтвердили грядущее назначение Черчесова. | http://soccernews.ru
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