Черчесов сделал заявление касательно своего будущего

Фото инстаграм Станислава Черчесова

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал свое будущее.

"Веду переговоры с несколькими клубами, включая венгерские, турецкие и из других стран. Размышляю, что делать дальше. Приму решение на следующей неделе", - приводит слова Черчесова Interia.

Ранее сообщалось, что Черчесов близок к назначению в венгерский "Ференцварош".

Черчесов покинул пост тренера сборной России в июле 2021 года. При нем сборная дошла до четвертьфинала ЧМ-2018.

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