"Манчестер Сити" разгромил "Ньюкасл"

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"Манчестер Сити" разгромил "Ньюкасл"Фото: твиттер "Манчестер Сити"

В рамках 18-го тура АПЛ "Манчестер Сити" на выезде разобрался с "Ньюкаслом".

"Горожане" лидируют в турнирной таблице, опережая "Ливерпуль" на 4 очка. Мерсисайдцы проведут свой матч позже.

"Ньюкасл" - "Манчестер Сити" 0:4

Голы: Рубен Диаш, 5 - 0:1, Жоау Канселу, 27 - 0:2, Марез, 63 - 0:3, Стерлинг, 86 - 0:4

"Ньюкасл": Дубравка, Кларк, Ласселс, Альмирон (Хендрик, 80), Ритчи, Фрэйзер, Хэйден (Лонгстафф, 61), Уиллок (Сен-Максимен, 46), Мерфи, Уилсон, Жоэлинтон.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу, Лапорт, Рубен Диаш (Стоунз, 70), Зинченко, де Брюйне, Бернарду Силва, Родри (Фернандиньо, 68), Стерлинг, Марез (Палмер, 77), Габриэл Жезус.   

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