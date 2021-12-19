Клаудиньо - лучший футболист "Зенита" по итогам декабря

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Клаудиньо - лучший футболист "Зенита" по итогам декабряФото: сайт "Зенита"

Хавбек "Зенита" Клаудиньо признан лучшим игроком команды по итогам декабря.

Бразилец получил 76,67% голосов и опередил Ярослава Ракицкого (4%) и Андрея Мостового (3,67%).

В декабре на счету Клаудиньо четыре забитых гола в трех играх.

Напомним, что бразилец выигрывал эту награду в сентябре и октябре.

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