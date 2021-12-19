Клаудиньо - лучший футболист "Зенита" по итогам декабря
Фото: сайт "Зенита"
Хавбек "Зенита" Клаудиньо признан лучшим игроком команды по итогам декабря.
Бразилец получил 76,67% голосов и опередил Ярослава Ракицкого (4%) и Андрея Мостового (3,67%).
В декабре на счету Клаудиньо четыре забитых гола в трех играх.
Напомним, что бразилец выигрывал эту награду в сентябре и октябре.
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