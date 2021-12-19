Райола намекнул на возможный уход де Лигта из "Ювентуса"

Фото инстаграм Маттейса де Лигта

Мино Райола, агент защитника "Ювентуса" Маттейса де Лигта, прокомментировал будущее своего клиента.

"Маттейс де Лигт теперь готов к следующему шагу, и он тоже так думает", - приводит слова Райолы журналист Фабрицио Романо.

Ранее появилась информация, что де Лигт может перейти в "Барселону", "Манчестер Сити" или "Челси".

Де Лигт выступает за "Ювентус" с 2019 года. В этом сезоне он провел 19 игр и забил один гол.

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