Моуринью просит "Рому" подписать хавбека "Челси"
Фото: инстаграм Лофтус-Чика
Хавбек "Челси" Рубен Лофтус-Чик попал в сферу интересов "Ромы".
По сведениям Il Romanista, в услугах 25-летнего англичанина лично заинтересован наставник "волков" Жозе Моуринью.
Отмечается, что Моуринью хочет, чтобы Тэмми Абрахам, который ранее выступал за "Челси", помог в переговорах. Сам Лофтус-Чик готов попробовать свои силы в Италии.
Трансферная стоимость Лофтус-Чика оценивается в 18 миллионов евро. В этом сезоне на его счету три голевые передачи в 17 играх.
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