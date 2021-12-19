Моуринью просит "Рому" подписать хавбека "Челси"

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Моуринью просит "Рому" подписать хавбека "Челси"Фото: инстаграм Лофтус-Чика

Хавбек "Челси" Рубен Лофтус-Чик попал в сферу интересов "Ромы".

По сведениям Il Romanista, в услугах 25-летнего англичанина лично заинтересован наставник "волков" Жозе Моуринью.

Отмечается, что Моуринью хочет, чтобы Тэмми Абрахам, который ранее выступал за "Челси", помог в переговорах. Сам Лофтус-Чик готов попробовать свои силы в Италии.

Трансферная стоимость Лофтус-Чика оценивается в 18 миллионов евро. В этом сезоне на его счету три голевые передачи в 17 играх.

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