"Атлетик" вырвал победу в напряженном матче с "Бетисом"
Фото: твиттер "Атлетика"
В рамках 18-го тура испанской Ла Лиги "Бетис" уступил "Атлетику".
"Бетис" так и остался на третьем месте в турнирной таблице. "Атлетик" поднялся на 9-е место.
"Атлетик" - "Бетис" 3:2
Голы: Уильямс, 2 - 1:0, Хуанми, 6 - 1:1, Фекир, 52 - 1:2, Уильямс, 72 - 2:2, Де Маркос, 89 - 3:2
"Атлетик": Агирресабала, Лекуэ (Де Маркос, 55), Йерай Альварес, Нуньес, Баленсиага, Весга (Саррага, 55), Венседор, Рауль Гарсия (Сансет, 69), Уильямс (Морсильо, 82), Уильямс, Муниаин (Беренгер, 69).
"Бетис": Руй Силва, Бельерин, Руис, Бартра, Морено (Миранда, 83), Каналес, Вильям Карвалью (Хоакин, 83), Родригес (Эдгар Гонсалес, 67), Хуанми (Родри, 77), Виллиан Жозе (Иглесиас, 83), Фекир.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14