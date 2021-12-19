"Атлетик" вырвал победу в напряженном матче с "Бетисом"

Фото: твиттер "Атлетика"

В рамках 18-го тура испанской Ла Лиги "Бетис" уступил "Атлетику".

"Бетис" так и остался на третьем месте в турнирной таблице. "Атлетик" поднялся на 9-е место.

"Атлетик" - "Бетис" 3:2

Голы: Уильямс, 2 - 1:0, Хуанми, 6 - 1:1, Фекир, 52 - 1:2, Уильямс, 72 - 2:2, Де Маркос, 89 - 3:2

"Атлетик": Агирресабала, Лекуэ (Де Маркос, 55), Йерай Альварес, Нуньес, Баленсиага, Весга (Саррага, 55), Венседор, Рауль Гарсия (Сансет, 69), Уильямс (Морсильо, 82), Уильямс, Муниаин (Беренгер, 69).

"Бетис": Руй Силва, Бельерин, Руис, Бартра, Морено (Миранда, 83), Каналес, Вильям Карвалью (Хоакин, 83), Родригес (Эдгар Гонсалес, 67), Хуанми (Родри, 77), Виллиан Жозе (Иглесиас, 83), Фекир.

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