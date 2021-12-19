"Атлетик" вырвал победу в напряженном матче с "Бетисом"

Теги атлетик бильбаобетис

"Атлетик" вырвал победу в напряженном матче с "Бетисом"Фото: твиттер "Атлетика"

В рамках 18-го тура испанской Ла Лиги "Бетис" уступил "Атлетику".

"Бетис" так и остался на третьем месте в турнирной таблице. "Атлетик" поднялся на 9-е место.

"Атлетик" - "Бетис" 3:2

Голы: Уильямс, 2 - 1:0, Хуанми, 6 - 1:1, Фекир, 52 - 1:2, Уильямс, 72 - 2:2, Де Маркос, 89 - 3:2

"Атлетик": Агирресабала, Лекуэ (Де Маркос, 55), Йерай Альварес, Нуньес, Баленсиага, Весга (Саррага, 55), Венседор, Рауль Гарсия (Сансет, 69), Уильямс (Морсильо, 82), Уильямс, Муниаин (Беренгер, 69).

"Бетис": Руй Силва, Бельерин, Руис, Бартра, Морено (Миранда, 83), Каналес, Вильям Карвалью (Хоакин, 83), Родригес (Эдгар Гонсалес, 67), Хуанми (Родри, 77), Виллиан Жозе (Иглесиас, 83), Фекир.

Читайте также: "Гранада" разгромила "Мальорку" в матче Ла Лиги. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Мамаев продолжит карьеру в "Химках"

Мамаев продолжит карьеру в "Химках"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов