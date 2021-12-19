Мамаев продолжит карьеру в "Химках"

Фото: инстаграм Павла Мамаева

Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков подтвердил информацию о подписании контракта с Павлом Мамаевым.

"Подписали соглашение с Мамаевым. Паша - футболист "Химок". Срок контракта не разглашаем", - приводит слова Терюшкова "Чемпионат".

Мамаев с осени 2019 года играл в "Ростове". Его контракт с клубом истекает в конце декабря.

В составе "Ростова" Мамаев сыграл 26 матчей, забил 4 гола и отдал одну результативную передачу.

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