"Барселона" предложила Коутиньо двум клубам АПЛ

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"Барселона" предложила Коутиньо двум клубам АПЛ Фото инстаграм Филиппе Коутиньо

"Барселона" не оставляет попыток избавиться от хавбека Филиппе Коутиньо.

По сведениям Goal.com, каталонцы предложили бразильца "Ньюкаслу" и "Тоттенхэму".

Отмечается, что потенциальные покупатели сомневаются в трансфере Коутиньо из-за его физической формы.

В текущем сезоне Коутиньо принял участие в 16 играх и забил два гола.

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