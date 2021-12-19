"Хетафе" вырвал победу над "Осасуной"

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"Хетафе" вырвал победу над "Осасуной"Фото: твиттер "Хетафе"

В рамках 18-го тура испанской Ла Лиги "Хетафе" в компенсированное время добыл победу над "Осасуной".

"Хетафе" - "Осасуна" 1:0

Гол: Поведа, 90 - 1:0

"Хетафе": Сория, Суарес, Митрович, Джене, Куэнка (Янкто, 73), Оливера, Максимович, Арамбарри, Аленья, Сандро Рамирес (Поведа, 83), Унал.

"Осасуна": Эррера, Видаль, Хуан Крус, Унаи Гарсия, Санчес, Брашанац (Мартинес, 83), Торро, Монкайола, Рубен Гарсия (Роберто Торрес, 89), Чими Авила (Барберо, 89), Барха (Ойер Санхурхо, 83).

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