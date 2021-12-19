Агент Буффона отреагировал на слухи об интересе "Спартака"
Фото твиттер Джанлуиджи Буффона
Сильвано Мартина, агент голкипера "Пармы" Джанлуиджи Буффона, прокомментировала слухи о возможном переходе своего клиента в "Спартак".
"Я впервые слышу об этом. Нет абсолютно ничего правдивого в этом, в том числе потому, что Буффон имеет действующее соглашение с "Пармой" до 2023 года", - приводит слова агента "Спорт-Экспресс".
Напомним, что Буффон" вернулся в "Парму" минувшим летом. Сейчас клуб выступает в Серии В.
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