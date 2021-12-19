Агент Буффона отреагировал на слухи об интересе "Спартака"

Теги спартак москвапармаджанлуиджи буффон

Агент Буффона отреагировал на слухи об интересе "Спартака" Фото твиттер Джанлуиджи Буффона

Сильвано Мартина, агент голкипера "Пармы" Джанлуиджи Буффона, прокомментировала слухи о возможном переходе своего клиента в "Спартак".

"Я впервые слышу об этом. Нет абсолютно ничего правдивого в этом, в том числе потому, что Буффон имеет действующее соглашение с "Пармой" до 2023 года", - приводит слова агента "Спорт-Экспресс".

Напомним, что Буффон" вернулся в "Парму" минувшим летом. Сейчас клуб выступает в Серии В.

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