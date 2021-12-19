Кейн прервал двухмесячную безголевую серию

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Кейн прервал двухмесячную безголевую сериюФото: твиттер "Тоттенхэма"

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн открыл счет в матче с "Ливерпулем" (2:2).

Отметим, что это только второй гол Кейна в текущем сезоне АПЛ.

Последний раз он забивал 17 октября в игре против "Ньюкасла" (3:2).

Напомним, что в прошлом сезоне Кейн завершил чемпионат с 23 голами.

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