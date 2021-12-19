"Манчестер Сити" хочет увеличить зарплату Канселу

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"Манчестер Сити" хочет увеличить зарплату Канселу Фото: инстаграм Канселу

"Манчестер Сити" планирует продлить соглашение с защитником Жоау Канселу.

Как сообщает Daily Star, "горожане" предложат футболисту новый контракт, предусматривающий увеличение зарплаты до 295 тысяч евро в неделю.

Действующий контракт Канселу рассчитан до лета 2024 года.

В этом сезоне Канселу провел 24 игры, в которых отметился тремя голами и семью ассистами.

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