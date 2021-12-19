Компани пожаловался на проявления расизма на матче против "Брюгге"

Фото: инстаграм Компани

Наставник "Андерлехта" Венсан Компани рассказал о проявлении расизма во время игры против "Брюгге" (2:2).

"Я еду домой опустошенным. Фанаты "Брюгге" на протяжении всего матча называли тренерский штаб, меня и футболистов обезьянами. Мне сложно с этим смириться. Многие из этих людей многое дали нашей стране.

Мы просто приехали сюда играть в футбол. Я не хочу вступать в конфликт с "Брюгге", однако сейчас мне просто хочется вернуться домой. Хочу проводить время с людьми, которые для меня важны", - приводит слова Компани L’Avenir.

Отмечается, что Компани отказался участвовать в обязательной пресс-конференции после игры.

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