Компани пожаловался на проявления расизма на матче против "Брюгге"
Фото: инстаграм Компани
Наставник "Андерлехта" Венсан Компани рассказал о проявлении расизма во время игры против "Брюгге" (2:2).
"Я еду домой опустошенным. Фанаты "Брюгге" на протяжении всего матча называли тренерский штаб, меня и футболистов обезьянами. Мне сложно с этим смириться. Многие из этих людей многое дали нашей стране.
Мы просто приехали сюда играть в футбол. Я не хочу вступать в конфликт с "Брюгге", однако сейчас мне просто хочется вернуться домой. Хочу проводить время с людьми, которые для меня важны", - приводит слова Компани L’Avenir.
Отмечается, что Компани отказался участвовать в обязательной пресс-конференции после игры.
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|Команда
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|Гент
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|4
|Антверпен
|29
|53
|5
|Стандард Льеж
|29
|49
|6
|Мехелен
|29
|44
|7
|Генк
|29
|44
|8
|Андерлехт
|29
|43
|9
|Зульте-Варегем
|29
|36
|10
|Мукрон Перувелз
|29
|36
|11
|Кортрийк
|29
|33
|12
|Сент-Трюйден
|29
|33
|13
|Эупен
|29
|30
|14
|Серкль Брюгге
|29
|23
|15
|Остенде
|29
|22
|16
|Ред Стар Ваасланд
|29
|20