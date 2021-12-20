"Челси" хочет подписать защитника "Милана"

Фото: инстаграм Эрнандеса

Защитник "Милана" Тео Эрнандес попал в сферу интересов "Челси".

Как сообщает El Nacional, "аристократы" хотят усилить оборону зимой в связи с травмой Бена Чилуэлла.

Ранее сообщалось, что "Милан" работает над продлением контракта с футболистом. Действующее соглашение рассчитано до 2024 года.

Трансферная стоимость Эрнандеса оценивается в 50 миллионов евро. В этом сезоне на его счету один гол и пять ассистов в 19 играх.

Читайте также: "Челси" может подписать защитника в январе. | http://soccernews.ru