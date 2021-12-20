"Реал" неожиданно потерял очки в матче с "Кадисом"

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"Реал" неожиданно потерял очки в матче с "Кадисом"Фото: твиттер "Реала"

В рамках 18-го тура испанской Ла Лиги "Реал" сыграл вничью с "Кадисом".

"Реал" продолжает лидировать в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на 7 очков.

"Реал" - "Кадис" 0:0

"Реал": Куртуа, Алаба, Милитао, Менди (Начо, 82), Кроос, Каземиро, Вальверде (Йович, 70), Васкес, Бензема, Азар, Винисиус Жуниор.

"Кадис": Ледесма, Акапо, Кала, Фали Хименес, Эспино, Алехо (Чапела, 71), Йонссон (Бастида, 85), Аларкон (Маркос Мауро, 90), Алекс Фернандес, Лосано (Негредо, 46), Собрино.

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