"Реал" неожиданно потерял очки в матче с "Кадисом"
Фото: твиттер "Реала"
В рамках 18-го тура испанской Ла Лиги "Реал" сыграл вничью с "Кадисом".
"Реал" продолжает лидировать в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на 7 очков.
"Реал" - "Кадис" 0:0
"Реал": Куртуа, Алаба, Милитао, Менди (Начо, 82), Кроос, Каземиро, Вальверде (Йович, 70), Васкес, Бензема, Азар, Винисиус Жуниор.
"Кадис": Ледесма, Акапо, Кала, Фали Хименес, Эспино, Алехо (Чапела, 71), Йонссон (Бастида, 85), Аларкон (Маркос Мауро, 90), Алекс Фернандес, Лосано (Негредо, 46), Собрино.
Читайте также: "Барселона" с трудом победила "Эльче". | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Главные новости дня: 19 декабря
-
ПСЖ, "Монако" и "Марсель" вышли в 1/16 финала Кубка Франции
-
"Реал" неожиданно потерял очки в матче с "Кадисом"
-
1
"Наполи" удержал победу над "Миланом"
-
1
"Челси" хочет подписать защитника "Милана"
-
2
Компани пожаловался на проявления расизма на матче против "Брюгге"
-
"Манчестер Сити" хочет увеличить зарплату Канселу
-
Кейн прервал двухмесячную безголевую серию
-
Агент Буффона отреагировал на слухи об интересе "Спартака"
-
"Бавария" уходит в отрыв, осечки "Боруссии" и "РБ Лейпцига": все результаты 17-го тура Бундеслиги
-
"Манчестер Сити" установил рекорд АПЛ
-
"Хетафе" вырвал победу над "Осасуной"
-
"Торино" переиграл "Верону", "Сампдория" и "Эмполи" сыграли вничью в своих матчах
-
"Барселона" предложила Коутиньо двум клубам АПЛ
-
"Аталанта" назвала "Дженоа" стоимость Миранчука
-
"Тоттенхэм" и "Ливерпуль" не выявили победителя в матче АПЛ
-
Буффон может оказаться в "Спартаке"
-
В "Рубине" отреагировали на слухи о возможном приглашении Черчесова
-
Мамаев продолжит карьеру в "Химках"
-
В Хорватии футболиста удалили за исполненный пенальти
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14