"Реал" имеет колоссальное преимущество над "Атлетико" и "Барселоной" в Ла Лиге
"Барселона" в перенесенном матче 4-го тура испанской Ла Лиги сыграла вничью с "Севильей" (1:1).
Таким образом, после 18 туров "Барса" идет в чемпионате на седьмом месте, отставая от лидирующего "Реала" на 15 очков.
Действующий чемпион "Атлетико" отстает от "сливочных" на 14 баллов, однако "матрасники" проведут сегодня перенесенную игру 9-го тура Ла Лиги.
На данный момент топ-4 чемпионата Испании выглядит следующим образом: "Реал" (43), "Севилья" (38), "Бетис" (33), "Райо Вальекано" (30).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14