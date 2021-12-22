"Реал" имеет колоссальное преимущество над "Атлетико" и "Барселоной" в Ла Лиге

"Барселона" в перенесенном матче 4-го тура испанской Ла Лиги сыграла вничью с "Севильей" (1:1).

Таким образом, после 18 туров "Барса" идет в чемпионате на седьмом месте, отставая от лидирующего "Реала" на 15 очков.

Действующий чемпион "Атлетико" отстает от "сливочных" на 14 баллов, однако "матрасники" проведут сегодня перенесенную игру 9-го тура Ла Лиги.

На данный момент топ-4 чемпионата Испании выглядит следующим образом: "Реал" (43), "Севилья" (38), "Бетис" (33), "Райо Вальекано" (30).

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