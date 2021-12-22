"Реал" имеет колоссальное преимущество над "Атлетико" и "Барселоной" в Ла Лиге

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"Реал" имеет колоссальное преимущество над "Атлетико" и "Барселоной" в Ла Лиге

"Барселона" в перенесенном матче 4-го тура испанской Ла Лиги сыграла вничью с "Севильей" (1:1).

Таким образом, после 18 туров "Барса" идет в чемпионате на седьмом месте, отставая от лидирующего "Реала" на 15 очков.

Действующий чемпион "Атлетико" отстает от "сливочных" на 14 баллов, однако "матрасники" проведут сегодня перенесенную игру 9-го тура Ла Лиги.

На данный момент топ-4 чемпионата Испании выглядит следующим образом: "Реал" (43), "Севилья" (38), "Бетис" (33), "Райо Вальекано" (30).

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Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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