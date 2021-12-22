Сане третий раз кряду стал футболистом месяца в "Баварии"

Фото: сайт "Баварии"

Вингер "Баварии" Лерой Сане признан лучшим игроком команды по итогам ноября.

В голосовании, которое проводилось среди болельщиков клуба, Сане набрал 44 процента голосов. Он опередил Роберта Левандовски (22%) и Томаса Мюллера (10%).

Отметим, что Сане становится футболистом месяца третий раз кряду.

В прошлом месяце Сане провел 5 игр, в которых забил два гола и отдал два ассиста.

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