Черышев сравнил Карпина и Черчесова
Фото: инстаграм Черышева
Хавбек "Валенсии" Денис Черышев подверг сравнению наставника сборной России Валерия Карпина и экс-тренера Станислава Черчесова.
"Когда в последний раз общались с Черчесовым? Как раз после Евро. Когда прилетели в Москву и попрощались. С тех пор не переписывались. Я футболист и должен принимать то, что есть. Сейчас наш тренер - Валерий Георгиевич, будем работать с ним. Общаемся с Карпиным по-русски.
В чем самые большие различия Карпина и Черчесова как тренеров и как людей? Не сказал бы, что их много. Оба требовательные и четко знают, чего хотят. Общий язык с Карпиным мы нашли довольно легко. Посмотрим, как все сложится дальше. Наша сборная по составу за этот год изменилась довольно сильно, и я приложу максимум усилий, чтобы Валерий Георгиевич оставался доволен моей игрой и чтобы у меня был шанс поехать на стыковые матчи, а потом и на сам Чемпионат Мира", - приводит слова Черышева "Спорт-Экспресс".
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