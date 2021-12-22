Лопетеги прокомментировал ничью с "Барселоной"

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Лопетеги прокомментировал ничью с "Барселоной" Фото твиттер "Севильи"

Наставник "Севильи" Хулен Лопетеги высказался о ничье с "Барселоной" (1:1).

"Команда билась изо всех сил, показала характер и амбиции. Жаль, что пропустили гол в стратегически важный момент, тем более мы знали о сильных качествах Араухо, однако не смогли ему помешать.

Во втором тайме мы прибавили, отбирали у "Барсы" мяч, заставляя ее сомневаться в своих возможностях. Удаление повлияло на ход игры: нам пришлось отойти назад, чтобы отстоять ничью. У них практически не было голевых моментов, за исключением удара Дембеле в штангу", - приводит слова Лопетеги сайт "Севильи".

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