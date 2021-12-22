Шевченко прокомментировал ничью с "Аталантой"
Фото твиттер "Дженоа"
Наставник "Дженоа" Андрей Шевченко дал комментарии после игры с "Аталантой" (0:0).
"Мы можем действовать лучше, особенно в атаке - у нас мало остроты и присутствия впереди, однако я доволен тем, какую работу мы проделали сегодня.
На этой неделе мы прежде всего работали над передачами в коридоры, так как "Аталанта" хорошо располагается на поле - их полузащитники и вингеры двигаются больше всех. Нам удалось замкнуть треугольники, хотя все равно была опасность после кроссов.
Я поздравил Гасперини после финального свистка, потому что он всегда строил отличные команды, где бы не работал. Он подает пример другим тренерам. Он также поздравил меня с сегодняшней битвой.
Трансферы? Я попросил спортивного директора найти футболистов, чтобы мы также могли переходить на схему 4-3-3", - приводит слова Шевченко Sky Sport Italia.
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