Шевченко прокомментировал ничью с "Аталантой"

Фото твиттер "Дженоа"

Наставник "Дженоа" Андрей Шевченко дал комментарии после игры с "Аталантой" (0:0).

"Мы можем действовать лучше, особенно в атаке - у нас мало остроты и присутствия впереди, однако я доволен тем, какую работу мы проделали сегодня.

На этой неделе мы прежде всего работали над передачами в коридоры, так как "Аталанта" хорошо располагается на поле - их полузащитники и вингеры двигаются больше всех. Нам удалось замкнуть треугольники, хотя все равно была опасность после кроссов.

Я поздравил Гасперини после финального свистка, потому что он всегда строил отличные команды, где бы не работал. Он подает пример другим тренерам. Он также поздравил меня с сегодняшней битвой.

Трансферы? Я попросил спортивного директора найти футболистов, чтобы мы также могли переходить на схему 4-3-3", - приводит слова Шевченко Sky Sport Italia.

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