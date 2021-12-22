Аналитик "Локомотива" Шарп присоединится к Рангнику в "Манчестер Юнайтед"
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"
Эван Шарп, работающий аналитиком в "Локомотиве", может перебраться в "Манчестер Юнайтед".
Как сообщает Sky Sports, инициатором приглашения Шарпа на роль ассистента является тренер "МЮ" Ральф Рангник, который ранее также ушел из "Локомотива".
Отмечается, что Шарп заменит Кирана Маккенну, который возглавил "Ипсвич".
Шарп известен по своей работе в "Торонто" и "Нью-Йорк Ред Буллз".
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|Челси
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|9
|Арсенал Лондон
|27
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|27
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|Эвертон
|27
|36
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|Кристал Пэлас
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
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|Астон Вилла
|27
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18