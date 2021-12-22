Мбаппе к 23 годам забил больше голов, чем Месси и Роналду вместе взятые

Фото: инстаграм Мбаппе

В понедельник, 20 декабря, форварду ПСЖ Килиану Мбаппе исполнилось 23 года.

К этой возрастной отметке француз за свою карьеру забил 198 голов.

Отметим, что Лионель Месси и Криштиану Роналду к 23 годам суммарно забили 174 гола.

На данный момент Мбаппе считается самым дорогим футболистом мира. Его стоимость оценивается в 160 миллионов евро.

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