Мбаппе к 23 годам забил больше голов, чем Месси и Роналду вместе взятые
Фото: инстаграм Мбаппе
В понедельник, 20 декабря, форварду ПСЖ Килиану Мбаппе исполнилось 23 года.
К этой возрастной отметке француз за свою карьеру забил 198 голов.
Отметим, что Лионель Месси и Криштиану Роналду к 23 годам суммарно забили 174 гола.
На данный момент Мбаппе считается самым дорогим футболистом мира. Его стоимость оценивается в 160 миллионов евро.
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|7
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|28
|40
|8
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|28
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|Монако
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|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
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|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
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|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
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|13