"Ювентус" нацелился на двух игроков "Манчестер Юнайтед"

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"Ювентус" нацелился на двух игроков "Манчестер Юнайтед" Фото: инстаграм Мартиаля

"Ювентус" проявляет интерес сразу к двум форвардам "Манчестер Юнайтед".

По сведениям The Sun, речь идет о 26-летнем Антони Мартиале и 34-летнем Эдинсоне Кавани.

Отмечается, что у "Ювентуса" нет лишних средств для дорогостоящих трансферов, поэтому клуб присматривается к игрокам, потерявшим место в составе.

Ранее сообщалось, что Мартиаль и Кавани могут покинуть "МЮ" в январе.

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