"Ювентус" нацелился на двух игроков "Манчестер Юнайтед"
Фото: инстаграм Мартиаля
"Ювентус" проявляет интерес сразу к двум форвардам "Манчестер Юнайтед".
По сведениям The Sun, речь идет о 26-летнем Антони Мартиале и 34-летнем Эдинсоне Кавани.
Отмечается, что у "Ювентуса" нет лишних средств для дорогостоящих трансферов, поэтому клуб присматривается к игрокам, потерявшим место в составе.
Ранее сообщалось, что Мартиаль и Кавани могут покинуть "МЮ" в январе.
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|Команда
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|1
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|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18