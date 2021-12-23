"Реал" может включить Азара в сделку по форварду "Лилля"

Фото твиттер Эдена Азара

Вингер "Реала" Эден Азар может вернуться в "Лилль".

Как сообщает Mirror, мадридский клуб заинтересован в нападающем "Лилля" Джонатане Дэвиде и готов сделать Азара частью этой сделки. Реакция бельгийца пока неизвестна.

Напомним, что Азар выступал за "Лилль" с 2007 по 2012 год. В составе клуба он становился чемпионом и обладателем Кубка Франции.

В этом сезоне Азар провел 14 игр и отметился одной голевой передачей.

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