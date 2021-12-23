"Дженоа" Шевченко хочет арендовать хавбека "Барселоны"

Фото: инстаграм Пьянича

"Дженоа" нацелилась на хавбека "Барселоны" Миралема Пьянича.

Как сообщает Calciomercato, "Дженоа" хочет арендовать 31-летнего боснийца в январе. Однако клуб хочет, чтобы "Барса" выплачивала игроку часть зарплаты.

На данный момент Пьянич на правах аренды выступает за "Бешикташ", где отдал 4 голевые передачи в 13 играх.

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