"Дженоа" Шевченко хочет арендовать хавбека "Барселоны"

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"Дженоа" Шевченко хочет арендовать хавбека "Барселоны" Фото: инстаграм Пьянича

"Дженоа" нацелилась на хавбека "Барселоны" Миралема Пьянича.

Как сообщает Calciomercato, "Дженоа" хочет арендовать 31-летнего боснийца в январе. Однако клуб хочет, чтобы "Барса" выплачивала игроку часть зарплаты.

На данный момент Пьянич на правах аренды выступает за "Бешикташ", где отдал 4 голевые передачи в 13 играх.

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