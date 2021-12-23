Габулов займет руководящую должность в "Химках"

Теги химкивладимир габулов

Габулов займет руководящую должность в "Химках" Фото инстаграм Владимира Габулова

Экс-голкипер сборной России Владимир Габулов займет пост генерального директора "Химок".

Как сообщает "Спорт-Экспресс", Габулов сменит Сергея Анохина, который останется в наблюдательном совете.

Напомним, что ранее Габулов был председателем совета директоров "Олимп-Долгопрудного".

После 18 туров "Химки" занимают в РПЛ последнее место.

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